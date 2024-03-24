Emeklilikte 'Oda'ya takılan çiftçiye müjde

Üye kayıtlarını usule uygun yapmadığı iddia edilen Yenişehir Ziraat Odası’nın hatası yüzünden gününde emekli olamayan çiftçinin sorunu çözüldü. Emeklilik prim gün sayısında odanın değil, Tarım ve Orman Müdürlüğünün kayıtlarının esas alınacağına dair genelge Bursa’ya ulaştı.

Cumhur İttifakı’nın MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, üye defterlerine yıllık noter onayı aldırmayan, yine üye kayıtlarını yönetim kurulu kararıyla yaptırmayan Yenişehir Ziraat Odası yönetiminin ciddi kusuru olduğunu iddia ederek emekli olamayan 5 bini aşkın çiftçinin sorununun tamamen çözüldüğünü açıkladı.

Konuyu ilk kez geçen yıl nisan ayında MHP Grubu olarak TBMM gündemine taşıdıklarını, bu yılın ocak ayında ise Ankara’da SGK Başkanı Dr. Raci Kaya ile bir toplantı yaptıklarını, ardından Bursa Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu, Ayhan Salman ve Ahmet Kılıç’ı ziyaret ettiklerini anlatan MHP İlçe Başkanı Arif Eren, “Nihayetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’dan çözüm yöntemiyle ilgili gelecek cevabı beklemeye başladık” dedi.

Devlet kaydı esas alınacak

Çözüme giden yolda, SGK’nın ilk olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden gününde emekli olamayan binlerce çiftçinin kayıtlarının talep ettiğini bildiren MHP İlçe Başkanı Arif Eren, “Birlik’ten gönderilen evraklar değerlendirildi ve sorunun idari bir kararla çözümü kararlaştırıldı. Bugün itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çıkarmış olduğu genelge ile bu mağduriyet sona erdi. Buna göre kurum öncelikle Ziraat Odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığını denetlemeleri vasıtasıyla tespit ettikten sonra daha önce prim borcunu düzenli ödemediği için sigortası durdurulan ve bundan sonrası için geçerli ziraat odası kaydı olmadığından günlerini alamayan çiftçilerimizin sigortalılıkları yeniden başlatıldığı tarihte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kaydı bulunması yeterli olacaktır” ifadelerini kulandı.

Mağduriyet giderildi

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri de Yenişehir Ziraat Odası yönetiminin vakti zamanında yasa ile belirlenen şekle uygun olarak kayıtları düzenlememesi nedeniyle pek çok çiftçinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. İleri, “Sırf Ziraat Odasının işini doğru yapmaması nedeniyle emeklilik hakkı kaybetme noktasına gelen çiftçilerimiz oldu” dedi.

Mehmet İleri, “Bu kusur binlerce çiftçinin sosyal güvenlik hakkından mahrum kalmasına neden oldu. Bunun Anayasa ile korunan sosyal güvenlik hakkının yok sayılması anlamına geldiğini, Cumhur İttifakı olarak her platformda dile getirdik. Şükür ki yoğun uğraşlarımız sonucunda emeklilikte tarım orman müdürlüğünün kayıtlarının dikkate alınacağına dair genelge ile çiftçilerimizin yaşamış olduğu bu mağduriyet ortadan kalkmış oldu” diye konuştu.