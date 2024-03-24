Esenler'de 'Üç Harem-i Şerif Sergisi' kapılarını açtı

Esenler Belediyesi, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif’te bulunan üç mescidin fotoğraflarından oluşan ‘Üç Harem-i Şerif Sergisi’nin açılışına ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapıları açan sergi, 7 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Esenler Belediyesi, “Harem-i Şerif” olarak anılan Kabe-i Muazzama’nın olduğu Mescid-i Haram, Hz. Muhammed (S.A.V) kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi ile ilk kıble Mescid-i Aksa’nın alanında çekilmiş fotoğraflardan oluşan ‘Üç Harem-i Şerif Sergisi’ni meraklılarıyla buluşturdu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılış törenine, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, eserleri sergilenen fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ramazan ayına özel kapılarını açan sergide, Durgut’un 20 yılı aşkın süredir kadrajına aldığı 85 fotoğrafı yer alıyor.

“Derdimiz tarihe bir şeyler bırakmak”

Uzun yıllardır fotoğraflarıyla tarihe kaynaklık eden Orhan Durgut, “Hicaz bölgesinde 14 yıl kaldım. Özellikle Mekke’nin geçirdiği mimari değişimi fotoğraflayarak arşivledim. Hicaz bölgesinde çalışmaya başladığımda ilk yıl helikopterle uçuş yaptım. Arafat’ta herkesin yaptığı vakfe duasını yukarıdan izleme fırsatım oldu. O kadar çok anım var ki. Bunlarla beraber İslam tarihinde küçük de olsa bir hikâyesi olan pek çok şehrin fotoğraflarını çekiyoruz. 33 ülkenin 105 şehrinde bulunan İslami mekânları fotoğrafladım. 610 yılından 1110 yılına kadar yapılmış camileri de çekiyoruz ve bunları belgeliyoruz. Bir de Peygamber Efendimiz (SAV)’in çevreye gönderdiği mektuplar var. Bunların 9 tanesi dünyanın çeşitli müzelerinde bugün sergileniyor. 4 tanesi de Topkapı Sarayı’nda. Bu mektupların hikayeleriyle bir çalışma yapıyoruz. Mektupları kimin yazdığı, kimin götürdüğü, götüren sahabenin yol hikayesi ve kime teslim ettiği gibi sorulara cevap bularak mekanların fotoğraflarını çekiyoruz. Abdülhamid Han bütün İslam coğrafyasının fotoğraflarını çektirmişti. Hala da o fotoğraflardan kitaplar yapılıyor. Bizim de derdimiz tarihe bir şeyler bırakmak” dedi.

“Yıllarca bölgelerde fotoğraf çekmiş”

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, “Geçen yıl Kabe Örtüleri Sergimiz vardı. Bu sergilerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu an Filistin’de yaşananları da düşününce bu tür çalışmaların daha değerli olduğunu düşünüyorum. Orhan hocamız yıllarca bu bölgeleri gezerek fotoğraflar çekmiş. Biz kendisini ilk kez Esenler’de misafir ettik. Sergisini bize açtığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Gitmiş kadar olduk”

Sergiden çok etkilendiğini söyleyen Azize Kuzu, “İnanın duygulanmamak elde değil. Fotoğrafları görünce gözlerimiz yaşardı. Şu anda aklımız, fikrimiz, ruhumuz hep Kudüs’te. Değişik duygular içerisindeyiz. Buralara gitme imkânımız olmadı. En azından gitmemiş olduğumuz birçok yerin fotoğraflarını görme imkânı bulduk. Rabbim isteyen herkese nasip eder inşallah” dedi.

“Sergide Kabe’nin kokusu var”

Kerem Ali Fidan ise, “Bu sergide Kabe’nin kokusu var. Manevi duygularımı çok besleyen bir sergi oldu. Bana Allah’ı ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i hatırlattı. İnşallah ileride bana da buralara gitmek nasip olur. Umarım bir gün Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşur ve biz de orada şükür namazı kılarız” ifadelerini kullandı.