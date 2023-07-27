Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bursa paylaşımı duygulandırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmî Twitter hesabından yapmış olduğu Bursa paylaşımı hem duygulandırdı hem de geçmişe götürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün #tbt akımına uyarak yapmış olduğu paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi. 1967 yıllarında çekilmiş olan fotoğrafı, “Motosikletli Trafik Polislerimiz görev başında” başlığıyla Bursa paylaşımı görenleri geçmişe götürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Bursa paylaşımı 1 saatte 26 bin kişi tarafından görüntülendi.