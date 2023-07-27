Bilecik'te yanan binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı

Bilecik’te 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında apartman içinde mahsur kalan 1’i bebek 3 kişi son anda kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrul Gazi Mahallesi Melda Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın ilk katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın büyük kısmını etkisi altına alırken, ikinci katta bir bebek ve annesi ile bir başka kadın duman nedeniyle dışarı çıkamayıp mahsur kaldı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri 3 şahsı merdiven yardımı ile kurtardı. 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın binanın birinci katındaki dairede hasara neden oldu.