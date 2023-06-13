Eski Başkan sessizliğini bozdu 'önce kendinize güvenin'

Eski Başkan Taylan Güraslan, sosyal medya hesabından yaptığı paydaşımda “Değerli Silivrisporlular, Maalesef üzücü bir şekilde gidişatı izliyoruz. Olağan Genel Kurul Tarihimiz 11 hazirandı ve 18 Haziran’a ertelenmesine rağmen Halen Kulübümüze Bir Başkan Adayı bulunamadı ya da adaylar var fakat biz bilmiyoruz, şaka gibi değil mi 5 gün sonra oy kullanacak Olan Silivrispor üyeleri kime oy kullanacağını bilmiyor Alaaddin’in sihirli lambası gibi lambadan kim çıkarsa ona oy atılacak. Kardeşim Adaysanız çıkın ben adayım deyin. DELİKANLI gibi birilerinin dediği gibi icazet almayın sağdan, soldan neyin garantisini bekliyorsunuz kimse size sen yürü ben sana destek veririm demez, unutun artık kendinize güvenin önce. SİLİVRİSPOR’a Başkanlık yapmak ateşten gömlek giymek gibidir o gömlek size 2 beden büyük gelir ya çıkın kesenize ve yüreğinize güveniyorsanız ben adayım deyin yada oturun rahat koltuklarınızda ve mevcut Başkanı destekleyin, yüreksizlik yapmayın” İfadelerini kullandı.