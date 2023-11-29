Eyüpsultanlı öğrenciler kariyer planlarını Genç Akademi ile yapıyor

Eyüpsultan Belediyesi, öğrencilerin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. Eyüpsultan’da öğrenim gören veya Eyüpsultan’da ikamet eden liseden mezun olmuş ve üniversiteye giden öğrenciler için kurulan Genç Akademi’de KPSS, DGS ve ALES eğitimleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultan’da ikamet eden liseden mezun olmuş ve üniversiteye giden öğrenciler için geliştirilmiş özel bir birim olan Genç Akademi’de KPSS, DGS ve ALES eğitimleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Gençlerin akademik, sanatsal ve kariyere yönelik desteklerle üretkenliğindeki standartları yükseltmeyi hedefleyen Genç Akademi’de gençler hem uzmanlaşacakları alanlarda eğitim alma imkânı buluyor hem de yeni bilgiler kazanıyor. Yaklaşık 800 öğrencinin faydalandığı Genç Akademi’ye gençler yoğun ilgi gösteriyor.

KPSS DGS ve ALES eğitimleri ücretsiz veriliyor

Genç Akademi’de KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) eğitimleri tamamen ücretsiz olarak 18-25 yaş arası ortaöğretim, ön lisans ile lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştiriliyor. KPSS kursunda genel kültür, genel yetenek, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri veriliyor. DGS ve ALES kurslarında ise öğrenciler alanında uzman eğitmenlerden dersler alarak geleceklerine yön veriyor.

Sertifikalı eğitimler de bulunuyor

Öğrenciler, Genç Akademi’de bulunan rehberlik birimi sayesinde ders planlamaları, motivasyon ve birebir öğrenci koçluğu gibi imkanlardan da yararlanıyor. Genç Akademi’de ayrıca öğrencilere yönelik Türk İşaret Dili, Diksiyon, İngilizce, Sosyal Medya Yönetimi, Dijital Pazarlama, Office Programları, Bilgisayar İşletmenliği, Liderlik, Beden Dili, Etkili İletişim ve Yöntemleri gibi sertifikalı eğitim programları da bulunuyor.

Öğrenciler için geziler, söyleşiler ve kamplar

Genç Akademi öğrencilere akademik ve kişisel eğitimler vermesinin yanında etkinliklerle de ön plana çıkıyor. Geziler, kamplar, söyleşiler, sosyal ve kültürel faaliyetler Genç Akademi’de yer alıyor. Eğitimler İslambey’de Özak Kültür Merkezi’nde çarşamba, perşembe, cuma günleri 09.30-17.00, cumartesi ve pazar günleri ise 09.30-18.00 saatleri arasında veriliyor.

“Genç Akademi çalışma disiplini oturtmamı sağladı”

Genç Akademi’de KPSS’ye hazırlanan İngilizce öğretmenliği mezunu Beyzanur Özdemir, “Çarşamba, perşembe ve cuma günleri geliyorum. Cuma günleri soru çözümlerimiz oluyor. Genç Akademi’den çok memnunum, bana çok faydası oldu. Çalışma disiplini oturtmamı sağladı. Çünkü kendi başıma çalışmakta çok zorlanıyordum. Buraya gelince hem hocalarım yardımcı oldu hem de arkadaşlarımla birlikte çalışmak benim için çok faydalı oldu. Ayrıca Eyüpsultan’da çok fazla bu tarz kurum yok. O yüzden Genç Akademi bu konuda önemli bir açığı kapatıyor. Ücretsiz olması da mali açıdan bizi rahatlatan bir başka önemli unsur” diye konuştu.

“Ücretsiz olması da burayı tercih etmemizde önemli bir etken oldu”

Beden eğitimi öğretmeni olan ve 5 yıldır KPSS’ye hazırlandığını belirten Nusret Göksu, “Bu sene Genç Akademi’yi keşfettim. Burada düzenli bir şekilde çalışıyorum. Kardeşimle birlikte geliyoruz. Evimiz buraya yakın olduğu için gidip gelmek de kolay oluyor. Ücretsiz olması da burayı tercih etmemizde önemli bir etken oldu. Çalıştığım için haftada iki gün gelebiliyorum. Başkanımız Deniz Köken’e bize bu eğitim fırsatını sunduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Böyle bir kurum açtığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Sosyal medyadan keşfettiği Genç Akademi’de verilen eğitimlerden çok memnun kaldığını vurgulayan avukat olan ve kamu avukatlığı için KPSS’ye hazırlanan Burcu Körükçüvarol, “Genç Akademi’yi evime yakın olduğu için tercih ettim ama normal bir kurstan da farkı yok. Hocalarımız bize çok destek oluyor ve iyi bir eğitim veriliyor. Gençlerin meslekleri ve eğitimleriyle ilgili dert edinip böyle bir kurum açtığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençler için yapılan projeleri çok etkin kullanıyoruz”

Hemşirelik isteyen ve ikinci defa DGS’ye hazırlanan Merve Kaya, “Geçen sene denedim ama istediğim bölümü tutturamadım. Hemşirelik istiyorum. Buradaki hocalarımızla birlikte şu anda çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Geçen sene evde denemiştim olmadı, bir öğretmen desteği gerekiyor ve dışarıdaki kursların fiyatları çok pahalı. Sosyal medyada gezinirken Genç Akademi karşıma çıktı. Başkan Deniz Köken’in gençlere yönelik yaptığı projeleri etkin bir şekilde kullanıyoruz. Osmanlı Parkı içindeki Erdoğan Demirören Kütüphanesi çok iyi. Sınıf arkadaşlarımla ders çalışmaya genelde oraya gidiyoruz. O yüzden gençler için yapılan çalışmalardan dolayı Deniz başkanımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Üç çocuk annesi Gülbeyaz Çıtır DGS için Genç Akademi’de

DGS’ye hazırlanan üç çocuk annesi 43 yaşındaki Gülbeyaz Çıtır ise, “Diş protezi mezunuyum. Arka arkaya üç çocuğum olunca ara vermek zorunda kaldım. İş hayatıma ara verip onları büyüttüm. Çocuklar okula başlayınca boş vaktim oldu ve şansımı denemek istedim. Genç Akademi’yi sosyal medyadan gördüm ama detaylarla ilgili çok fazla bilgi sahibi değildim. Geldikten sonra tanıma şansım oldu. Genel anlamda öğretmenleri ilgili buluyorum. Çözüm odaklı düşünmeleri beni mutlu ediyor. Bu tarz kursların bir eksikliği vardı, gençler için çok iyi oldu. Benim LGS’ye hazırlanan çocuğum var. Bir anlamda da ona da örnek olmak istedim. Okumanın yaşı yoktur” ifadelerini kullandı.