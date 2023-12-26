Eyyübiye Aday Adayı Mustafa Alkan'dan iddialı projeler

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi AK Parti aday adayı Mustafa Alkan, ilçenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek amacıyla seçmenlerin karşısına iddialı projelerle çıkıyor.

Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, Eyyübiye’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapacağını vurguladı. İlçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla işletme ve sanayi alanlarında destek vereceğini ifade eden Alkan, İlçenin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların taleplerini karşılamak için çaba harcayacağını da sözlerine ekledi.

Mustafa Alkan, Eyyübiye ilçesini tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, bu doğrultuda projeler hazırladıklarını dile getirdi. Altyapı çalışmalarıyla ilçenin potansiyelini ortaya çıkaracaklarını ifade eden Alkan, yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmak için vergi indirimleri, kredi kolaylıkları ve eğitim imkanları sunacaklarını söyledi.

Ayrıca Alkan, sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için yeni sağlık merkezleri kurmayı planladıklarını da açıkladı. Eğitim kalitesini artırmak için okulların modernizasyonunu sağlayacaklarını ve genç neslin eğitimine öncelik vereceklerini vurguladı. Kültür-sanat faaliyetlerine destek vereceklerini ve Eyyübiye’nin sosyal hayatını geliştirmek için çaba harcayacaklarını da aktardı.

Mustafa Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonuyla ülkenin her köşesinde büyük değişimler yaşandığını belirterek, Eyyübiye ilçesinin de bu değişimden faydalanacağını ifade etti. Alkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleri ve yönlendirmeleriyle ilçenin daha da büyüyeceğine inandığını ve çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.