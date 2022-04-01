Fenerbahçe ile Kayserispor 42. randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın oynayacakları mücadeleyle birbirlerine 42. kez rakip olacak. Geriye kalan 41 maçta sarı-lacivertlilerin 24, sarı-kırmızılıların da 8 galibiyeti bulunuyor.

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  • 01.04.2022 11:43
  • Güncelleme: 01.04.2022 12:37
Fenerbahçe ile Kayserispor 42. randevuda
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Fenerbahçe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yarın oynayacakları mücadeleyle birbirlerine 42. kez rakip olacak. Geriye kalan 41 maçta sarı-lacivertlilerin 24, sarı-kırmızılıların da 8 galibiyeti bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00’da Kayserispor’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ligde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, ev sahibi Kayserispor, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile aldığı 38 puanla 14. basamakta bulunuyor.

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42. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 24 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da Kayserispor rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki 9 maç da beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Deplasman karnesi

Ligde son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, çıktığı son 6 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Bu sene dış sahada oynadığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 24 gol kaydederken, kalesinde de 20 gol gördü.

Öte yandan ligde toplam 10 galibiyeti bulunan Kayserispor, bu galibiyetlerin 9’unu iç sahada oynadığı maçlarda elde etti.

Dört oyuncu ceza sınırında

Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı kaldığı Fenerbahçe’de, Kayserispor maçı öncesi Attila Szalai ve Serdar Aziz’in sakatlıkları devam ediyor. Sarı kart sınırında bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Min-jae Kim ise kart görmeleri durumunda, ligde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Düdük Atilla Karaoğlan’da

Kadir Has Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.

İHA

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