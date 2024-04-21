Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.