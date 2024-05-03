Edirne'de şiddetli sağanak

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne'de şiddetli sağanak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için iş yerlerine ve kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Yağışa aldırış etmeden yürüyen vatandaşlar da zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanağın caddelerde ve sokaklarda oluşturduğu su birikintisi, trafikte aksamalara neden oldu.

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Gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.