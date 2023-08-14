Festival Esenyurt'ta Yüksek Sadakat konseriyle muhteşem final

Esenyurt’ta bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali, büyüleyici gösteriler ve renkli etkinliklerle geçen dört günün ardından sona erdi. Festival, konuk ülkelerin dans gösterilerinin ardından sahne alan Yüksek Sadakat grubunun konseri ile kapanış yaptı. Konuk ülkelerin temsilcilerine teşekkür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt ve Esenyurtlular sanatla, zanaatla, güzelliklerle, birlikle, beraberlikle, kardeşlikle, coşkuyla anılacak” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği görkemli festival sona erdi. İlçenin belirli noktalarında dört gün boyunca dans ve sanatla buluşan Esenyurtlular, festivalin son gününde ise Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda ünlü Rock Grubu Yüksek Sadakat konseri ile unutulmaz anlar yaşadı. Konserin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen dans gruplarının son gösterilerinin ardından teşekkür madalyalarını vermek üzere sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, festival çerçevesinde yapılan tüm etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederek bu tarz festivallerin her zaman devam edeceğini ifade etti.

“Dünyayı güzellikler kurtaracak”

Festivalin son gününde konuşmasını gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Aslında biz sizin güzelliğinizi yansıttık. Burası farklı kimlikleri ve farklılıkları içerisinde barındıran bir ilçe. Zaten bir imparatorluk coğrafyasında herkesi tek tip yapmaya çalışmanın ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha görüyoruz. Burası rengarenk. Renklerimizle beraber inançlarımızla, kökenlerimizle, farklılıklarımızla beraber burada birlikte yaşıyoruz. Bize kötü bir imaj hazırlamak istiyor olabilirler, hak etmediğimiz bir takım yorumlar yapılıyor olabilir ama ben Esenyurtlu olmaktan, Esenyurt’un Belediye Başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum. Sizlerin Başkanı olmaktan daha değerli bir şey olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra Esenyurt’un hep güzelliklerle anılması için çalışmalarımız devam edecek. Festivallerimiz sürekli devam edecek. Esenyurt ve Esenyurtlular sanatla, zanaatla, güzelliklerle, birlikle, beraberlikle, kardeşlikle, coşkuyla anılacak. Ben tekrardan dünyayı güzellik kurtaracak diyorum ve hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu festivalin dans odaklı olması çok hoşuma gitti”

Yüksek Sadakat grubunun hem kurucusu hem de bas gitaristliğini yapan sanatçı Kutlu Özmakinacı, “Burası çok kalabalık. Burada binlerce insan var. Bu festivalin dans odaklı olması çok hoşuma gitti. Ayrıca burada farklı milletlerden, farklı dillerden, farklı inançlardan olan insanların bir arada olmasından çok memnun oldum. Kültürlerin bir araya gelmesi sanatın temelinde yatan o birleştiricilikten kaynaklanıyor. Farklı kültürlerin birbirlerini tanımaması ve birbirlerine olan ön yargıları bu tarz etkinlikler sayesinde son buluyor. Umarım bu tarz festivaller her zaman devam eder” şeklinde konuştu.