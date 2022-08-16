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Gayrimenkul projelerine yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar

Türkiye pazarına giren Better Homes and Gardens Real Estate Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu, gayrimenkul projelerine yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulundu.

Gayrimenkul projelerine yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
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Türkiye pazarına giren Better Homes and Gardens Real Estate Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu, gayrimenkul projelerine yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarılarda bulundu.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerden birisidir. Her geçen gün gelişen ve büyüyen bu sektörde gayrimenkul projelerine yatırım yapmak isteyen vatandaş sayısı da artmaktadır. Gayrimenkul sektörü öncülerinden BHGRE Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu yatırımcılara uyarılarda bulundu.

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Sektörün hızlı büyümesine dikkat edin

BHGRE Türkiye Lideri Ö.Burak Özmutafoğlu, ‘İnşaat ve gayrimenkul ülkemizdeki lokomotif sektörlerdendir. Ama bu özellik yatırımcılarına hem avantaj hem dezavantaj sağlar. Sektörün lokomotif olması ne yazık ki, sektörde kalifiye ve kaliteden ziyade sadece sermaye ile kurulan pek çok inşat firmasının kurulmasına ve inşaat yapmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle proje bazlı yatırım yapacak kişilerin mutlaka inşaat firmasının geçmişini ve daha evvel yapmış olduğu işleri iyi araştırması son derece önemli’ dedi.

Gayrimenkul projesi sahibi inşaat firmasını araştırın

Yatırım yapmayı düşünenlerin, inşaat projelerinin sahiplerini iyi incelenmesi gerektiğinin altını çizen Özmutafoğlu, ‘Gayrimenkul sektörü güven temeline kuruldur. Gayrimenkul projelerine bireysel yatırım yapmadan önce kesinlikle bir profesyonele danışmak gerekir. İnşaat şirketinin geçmişten bugüne kadarki referansları iyi incelenmeli hatta projenin gelecek vadedip etmediği konusunda bir rapor istenmeli. Projenin sürekliliği ve tamamlanmasında risk oluşturabilecek bütün ihtimallerin çözümünü daha ilk başta inşaat şirketi tarafından sizlere sunulmalı. Gayrimenkul profesyonelleri bu verilere sahiptir ve sizlere yatırım yapmak istediğiniz projenin detaylarını rahatlıkla sunabilirler’ diye konuştu.

İHA
Editör

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