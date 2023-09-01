Gençlik aşısı ile yaşlanmayı geciktirmek mümkün

Yaşlanma belirtilerini geciktirebilmek için son dönemlerde sıklıkla uygulanan gençlik aşısı ile ilgili bilgi veren Medikal Estetik Hekimi İbrahim Halil Tunçtürk, “Yaşlanmayı geciktirmek mümkün” dedi.

İnsan doğasının olağan süreci olan yaşlanmanın önüne geçmek isteyen ve cildine önem veren bireyler için önemli bilgi paylaşımlarında bulunan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Medikal Estetik Biriminden Dr. İbrahim Halil Tunçtürk, gençlik aşısı ile yaşlanmayı geciktirmenin mümkün olduğunu belirtti. Ciltteki erken yaşlanmanın önüne geçmek için son yılların en popüler estetik uygulamalarından olan gençlik aşısı ile cildin elastikiyet kazanmasına destek olunduğunu ifade eden İbrahim Halil Tunçtürk, “Aşı seanslar halinde uygulanıyor. 3 ya da 5 seans şeklinde yapılırsa cilt gerçekten toparlıyor ve kolajen üretmeye başlıyor. Ortalama 25 günlük süreyle 3 ya da 5 seans yaptırılmasını öneriyoruz” dedi.

“Amaç kolajeni toparlamak”

Gençlik aşısı ile ilgili bilgi veren Tunçtürk, “Gençlik aşıları ve mezoterapiler yaşlılık sürecini geri alıyor. Yaşlılığa insan vücudundaki bir kolajen neden olur. Kolajen ciltte sıkılaşmayı sağlayarak, sarkmayı engelliyor. Bu uygulamalarla amacımız kolajeni toparlamaktır. Hazır ürünler şeklinde olan aşılar ince uçlu iğneler ile yüz, boyun ya da dekolte gibi ihtiyaç duyulan bölgelere uygulanıyor. Öncesinde lokal anestezi ile aşı yapılacak bölgeyi uyuşturuyoruz. Sonrasında ise aşıyı deri altına enjekte ediyoruz” diye konuştu.

“Ciltte sarkma öteleniyor”

Uygulanan aşı ile ciltte sarkma olmasının önüne geçilmek istendiğini kaydeden Tunçtürk, aşının kullanım yaş aralığı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İnsan vücudunda yaşlanmayı engelleyen madde olan kolajen 30’lu yaşlarda azalmaya başlıyor. Bu uygulamayı da genelde bu yaş itibariyle öneriyoruz. Ancak daha erken dönemde de uygulanabiliyor. Yapılan aşı aslında kişinin cildine vermiş olduğu önemdir. Ciltte sarkma olduğu zaman bunu geri almak zordur. Aşı ile hedeflenen ise sarkmanın ötelenmesidir. Bu uygulama için cildi koruyan bir yatırım da diyebiliriz. Dolayısıyla 18 yaş üstü herkese bu ürünü kullanabiliyoruz.”

Hekim, ürün ve ortam tercihine dikkat

Uygulamayı yaptırmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Tunçtürk, ”Cildimiz ve en önemlisi yüzümüz söz konusu olduğu için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. O bakımdan uzman hekimlere, bakanlık onaylı kliniklere veya hastanelere gitmelerini öneriyorum. Kullanılan ürünler çok önemli. Olumsuz bir sonuç yaşanmaması adına uygun ürün, uygun hekim ve uygun ortam olması çok önemli” dedi.

İşlem sonrası dikkat edilmesi gerekenler

İşlemin konforlu bir uygulama olduğunu belirten Tunçtürk, işlem sonrası için de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

“Çalışanlar için bile öğle arasında gerçekleştirilebilecek 15-20 dakikalık bir işlem. İşlem sonrası herhangi bir sıkıntı olmuyor. En fazla küçük kızarıklıklar görülebilir. Bunlar da bir iki saatte toparlıyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İğne giren cildin bariyeri bozuluyor. Bunun için de cildi temiz tutmak ve iğne yerlerine dokunmamak gerekiyor. Temiz tutmak derken, yüzün yıkanmasını kastetmiyoruz. İşlem sonrası yüz yıkanmamalı. Bunların dışında kolajen artışını desteklemek için aynı zamanda iyi beslenip, bol su içilmeli. Bu önemli noktalara dikkat edilmesiyle aşı daha da etkili olacaktır.”