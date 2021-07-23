Atlı polisler Kumburgaz’da denetim yaptı

Kumburgaz sahilinde denetim yapan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, vatandaşlara korona virüs önlemlerini hatırlatırken, vatandaş ve çocuklar ise sahilde devriye görevini yapan atlı polislere ilgi gösterdi.Kumburgaz sahilinde denetim yapan atlı polisler, vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Atlı ekiplerden oluşan devriye ekibi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yunus Polisleri ve Güven Timleri de plaj yolunda denetimlerde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus polisleri ve güven timleri de denetim yaptı. Gün boyunca denetimlerini sürdüren ekipler ayrıca şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Taramaları yaptı.