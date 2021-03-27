Çekmeköy’de gençler için insan hakları eğitimleri başladı

Çekmeköy’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek programı kapsamında hayata geçen “Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimleri” başladı. Korona tedbirleri nedeniyle online olarak yapılacak dersler için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’na göre eğitim takvimi hazırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği; Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesi iş birliği ile başlatılan akademiye kayıtlar, lise yönetimleri tarafından alınıyor. Akademide gençlere insan hakları kapsamında; temel hak ve özgürlükler, özgürlüğün sınırları, Anayasal hak ve sorumluluklar, kamusal haklar anlatılacak. Proje kapsamında teorik eğitimler ve atölye çalışmaları yapılacak. Teorik eğitimlerde; insan hakları ve hukuk kavramları, evrensel ve milli değerlerin insan hakları bağlamında değerlendirilmesi, gençlerin gelişiminde belirleyici olan anayasal haklar ve sorumluluklar, 21. yüzyılda ortaya çıkan imkan ve sorunlar bağlamında hak arayışı dersleri verilecek. Atölye çalışmalarındaysa; kavramlar çerçevesinde davranış ve özgürlüklerin tartışılması, kamusal alanlardaki hak ve sorumluluklar, teknolojik ve dijital araçlar üzerindeki hak ve sorumluluklar, hizmet veren kamu kurumlarındaki iletişim konusunda hak ve sorumluluklar konuları işleneceği belirtildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan tanıtım toplantısına Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami Kuşçu, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Üsküdar Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve projede eğitmen olan Doç. Dr. Abdulhakim Beki, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, ve Ensar Vakfı Çekmeköy Şube Başkanı Muhammed Sarı katıldı.

Programda Konuşan Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan projenin önemine değinerek hayırlı olmasını diledi.

“Çalışmalarımızda insan hakları konusuna önem vermeliyiz”

Programda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Gençler, gelecek sizlersiniz. Eğer sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, geleceğe ne kadar kendinizi iyi hazırlarsanız, inanın bu ülkenin ve bu coğrafyada yaşayan bütün milletin daha iyi yaşamasına vesile olacaksınız. Bu açıdan insan hakları çok önemli, Biz yerel yöneticiler olarak eğer engellilerin de, yollarıyla, kaldırımıyla onlara farklı imkanlar ve mekanlar sağlayacak bir şehir oluşturamamışsak işte burada bir insan hakkı ihlali olmuş olur.

Konuşmasında Avrupa insan haklarına değinen Başkan Poyraz, “Kıymetli gençler konuya buradan başlayacağız, insan haklarını ilk olarak kendimiz yaşayacağız. Daha sonra gelecekte işlerimizde, komşuluk ilişkilerimizde ve hayatımızın çeşitli alanlarında insan haklarını savunacağız. Avrupa’da insan hakları konusunda Türkiye’nin karnesine kasıtlı olarak birçok yerde eksi puan veriyor. Ama dönün bakın Avrupa’nın birçok yerinde; Müslümanlara, insanlara nasıl zulmedildiğini, sadece Müslümanlara değil kendi dininden milletinden insanlara bile nasıl zulmedildiğini, sokaklarda nasıl hunharca o ibadethanelerin veya komşularının yakıldığı, yıkıldığını görürsünüz" dedi.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader konuşmasında, ”Son dönemlerde bakanlıklarımızın projelerle yoğun bir çalışma içinde olduklarını, yerelde de belediyelerimizin destek olduğunu görüyoruz. Bu sebeple Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’a teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte güzel hizmetler yapabilmek adına geleceğimiz olan sizlerle iş birliğini, faaliyetlerle yol açmayı, rehberlik yapmayı sivil toplum kuruluşları olarak kendimize görev addettik. Kendi haklarınız olan, ilerleyen yaşlarınızda neyin size faydalı olduğunu bilincini, şuurunu ve ruhunu kazanarak gelecekte çok iyi noktalarda görevlerinizi hakkıyla yerine getirebilmenin yol haritaları, bu programlarda size öğretilecek” dedi.

Projenin mimarlarından Ensar Vakfı Çekmeköy Şube Başkanı Muhammed Sarı konuşmasında katılımcılara projeyi anlatırken şunları söyledi: “İnsan hakları kelimesinin batıda ortaya çıktığı zannediliyor. İnsan hakları dediğimiz kavram 1948’de Paris’te imzalanan bir anlaşma değildir ama bize hep öyle sunuldu. İnsan hakları dediğimiz kavram insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Emperyalizm; özellikle İngilizlerin sömürge stratejisinin altında en sonunda eğitimle o bölgeyi işgal eder. Eğitimle bölgeyi mankurt hale dönüştürür ondan sonra o toprakları sömürürler. Maalesef bizi de bizim gibi gelişmekteki olan ülkeleri de bu hale getirdiler. Ben inanıyorum ki yeni nesil bu kelimelerin altını doldurarak devam edecekler. Biz Çekmeköy’de insan hakları konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü bizim dışımızdaki insanlar kullanıyor bu kelimeyi. Batı insan hakları diyor ama can güvenliğimizi korumak istediğimizde yapamazsınız diyor. Sadece insan hakları kelimelerini seslendirmekle yetmiyor, bilimle güç kazanıp bu kelimelerin altını da doldurmak gerekiyor. Biz bu yolda sabırla, azimle çalışacağız” dedi.