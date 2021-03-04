Küçük yaştan beri amcasının oğlu tarafından kaçırılıp cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında; “Çıkarın o kızı” dedi. İddiaların odağındaki amcaoğlu gözaltına alındıktan dakikalar sonra küçük kız bulundu.
İddiaların üzerine Müge Anlı, canlı yayınında; “Yaşı çok küçük. Çıkarın kızı ortaya” dedi. Müge Anlı’da anlatılanları ihbar kabul eden Mersin Emniyeti, harekete geçerek kamyon şoförü S.U.’yu canlı yayında gözaltına aldı.S.U.’nun gözaltına alınmasının sadece dakikalar sonra ise 15 yaşındaki kız bulundu.