Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

Bursa’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ’da da etkili oldu. Uludağ’da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.

Türkiye’nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ’da, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce sezonu kapatan Uludağ’da, Mayıs ayında da kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 haftadır Bursa’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine, Uludağ’da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.