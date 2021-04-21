Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatılı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 21

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32