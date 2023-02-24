Gümüşyaka spor tesislerine kavuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Selimpaşa’da açılan tesisin ardından şimdi de Gümüşyaka tesislerinin açılmasına sayılı günler kaldı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları neticesinde hayat bulan tesislere bir yenisi daha ekleniyor. 35x50 ebadında olan ve takımın rahatça idman yapabileceği tesisi önceki gün gezen Yılmaz tesisin son hali hakkında bilgiler aldı. Tesiste ayrıca etrafı çevrili saha ile birlikte oyuncuların idman sonrasında rahatça üstlerini değiştireceği soyunma odaları ve bir tane de kulüp idari binası da eklentiler arasında yer buldu ve açılış gününü bekliyor.