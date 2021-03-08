Seymen Katı Atık Merkezi, zehir akıtıyor

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin Silivri’nin Seymen Katı Atık Tesisi’nden Kula deresine çöp sızıntı sularının akıtıldığı Bakanlık tarafından tespit edildi. Bakanlık yetkilileri İBB hakkında idari işlem başlattı.
“Çöp sızıntı suları dere yatağına verilmiş"
“İdari işlemleri uygulayacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED izleme ve Çevre denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Silivri’de bulunan ve Kula deresine bağlanan dere yatağında su kirliliğine ilişkin yapılan ihbarlar üzerine il müdürlüğümüzle birlikte bölgede denetimler yaptık. İlk denetimimizi 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdik ve İBB’nin iştiraki olan ve İSTAÇ tarafından işletilen Seymen Katı atık depolama tesisinden kaynaklanan çöp sızıntı sularının dere yatağına verildiğini tespit ettik. Gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Bugün yaptığımız kontrol denetiminde de akışın devam ettiğini tespit ettik ve bir kez daha gerekli analizleri yapmak üzere atık su numunelerini aldık. Analiz sonuçlarına göre belirtilen standartların üzerinde atık su deşarj edildiği tespit edildiğinden Çevre kanununda belirtilen idari işlemleri uygulayacağız” dedi.Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 10:52