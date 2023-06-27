Güngören'de kaçan kurbanlık trafikte zor anlar yaşattı
İstanbul Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlığın trafikte koşma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İstanbul Güngören’de sahibinin elinden kaçan kurbanlığın trafikte koşma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Güngören’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana trafikte koşmaya başladı. Dananın trafikte araçlarla beraber ilerlemesi sürücülere zor anlar yaşatırken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurbanlığın trafikte koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.