Güraslan'dan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs’ın, “Aziz milletimizin gençliğe, gençlerimize verdiği kıymetin vurgulandığı ve geçmişte yaşanan acıların unutulmaması için tarihe not düştüğümüz anlamlı bir gün” olduğuna işaret eden Güraslan, mesajında şunları kaydetti:

“Asırlar boyu milletimize ve medeniyetimize yurt olmuş Anadolu’ya göz diken sömürgeci güçlere karşı 19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkmasıyla Millî Mücadelemiz başlamıştır. Yüreği istiklal aşkıyla çarpan her bir vatan evladı, inançla, ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi olmuş, kısa sürede Millî Mücadele ateşi tüm yurdu sararak Türkiye Cumhuriyeti’nin filizleri atılmıştır. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan ve canları pahasına kurtardıkları vatanımız, ulusal egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Bu özel günün, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Aziz şehitlerimizin mirası olan ülkemizin geleceği, gençlerimizin omuzları üzerindedir. İlim ve irfan ile yoğrulan, tarihimizden aldıkları ilhamla yetişen gençlerimiz de bu güzel ülkeyi daha ileri taşıyarak kendilerinden sonraki nesillere daha güçlü, daha müreffeh şekilde emanet edecektir. Bu anlamlı günün yıldönümünde, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.”

