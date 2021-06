(Özel) Down Sendromlu Mustafa 20 yıldır Bakkal Çıraklığı Yapıyor

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir mahalle bakkalında 20 yıldır çıraklık yaparak kendi ihtiyaçlarını karşılayan Down Sendromlu Mustafa Deniz, mahallelinin en sevilen isimlerinden oldu. Down Sendromlu Mustafa Deniz’in ustası Ali Vural ise bu durumu, “Ben Mustafa’ya bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana, Down Sendromlu bir arkadaş olarak çalışması bana mutluluk veriyor. Çevre sakinleri ise Mustafa’nın bakkalda çalışmasına, çıraklık yapmasına çok seviniyorlar" dedi.