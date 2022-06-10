İBB'den Ziraat Odası'na ekipman desteği

Perşembe günü Alipaşa Mahallesinde düzenlenen törenle, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Silivri Ziraat Odası'na hibe ettiği tarım alet ve ekipmanları teslim edildi. Bu kapsamda Silivri Ziraat Odası'na 3 çiftlik gübresi dağıtma römorku, 2 silaj makinesi, 1 tohum temizleme ve ilaçlama makinesi oda üyelerinin kullanabilmesi için temin edildi. Ekipman teslim törenine İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarım danışmanı Gökhan Günaydın, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek, Silivri Belediyesi geçmiş dönem Başkanı Özcan Işıklar, CHP İBB Meclis Üyeleri Melih Yıldız, Bora Balcıoğlu, Silivri Belediye Meclis Üyesi Bilal Ermiş, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve muhtarlar, CHP Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim Ural, CHP İlçe Yöneticileri katılanlar arasındaydı.

ATALIK: SİLİVRİ ZİRAAT ODASI'NIN TALEP ETTİKLERİ EKİPMANI SUNDUK

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, “Tam bir yıl önce bugün Silivri Ziraat Odası'nda ilçe tarımı için mutlak gerekli makine ekipman hakkında görüşmüştük. Bugün ise 3 adet katı gübre dağıtma römorku, 2 adet silajlık mısır hasat makinesi ile 1 adet tohum temizleme ve ilaçlama makinesini Silivri tarımına hizmet etmek üzere Silivri Ziraat Odası'nın kullanımına sunduk” diyerek gerçekleştirilen çalışmanın anlamını ifade etti.

ÖZER TEŞEKKÜR ETTİ

Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, törende “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silivri Ziraat Odası ve üyelerine sunduğu desteği için başta Başkanımız Ekrem İmamoğlu, konuyu meclisten oybirliği ile geçiren İBB meclisine, ilgi ve desteğini bizlerden esirgemeyen Gökhan Güaydın, Ahmet Atalık'a teşekkür ediyorum” dedi ve tarımın, üretimin önemine dikkat çekerek duygularını ifade etti.

ESEN: ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ekipmanların teslim törenine ilişkin paylaşımında CHP İlçe Başkanı Berker Esen, “İBB'nin Tarım Daire Başkanlığımız üzerinden Silivri'ye yalnızca bu yıl yaptığı yağlık ayçiçeği tohumu, silajlık mısır tohumu, yazlık ve kışlık sebze fidesi, damla sulama hortumu ve gübre, yem, makine ekipman ve küçük ölçekli balıkçı desteği tutarı 10 Milyon TL'yi aştı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür eder; desteklerin Silivri ilçemize hayırlı olmasını dileriz. Tarımsal destek programlarımız ile çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.