İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı'na ilişkin genelge!

İçişleri Bakanlığı 'Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı'na ilişkin genelge yayınladı.

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  • 27.04.2022 11:28
  • Güncelleme: 27.04.2022 11:28
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı'na ilişkin genelge!
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Genelge ile toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirildi. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edileceği kaydedildi.

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