İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları Kızılay'dan

Kızılay, yurt içi ve yurt dışında toplam 4 Milyon kişiye ulaşmak için kurban hazırlıklarını tamamladı. Kurban Modeli sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için faaliyetlerini titizlikle yürüten Kızılay, bu bayramda da kıyafet yardımları ile ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.



Türk Kızılayı Silivri Şubesi Başkanı Emrah Aydın, “Kurban Bayramı’nda çocukların yüzlerini güldürebilmek adına Silivri Belediyemize 26 bin parça kıyafet teslim ettik. Bu hayra vesile olan kıymetli bağışçımız LC Waikiki'ye çok teşekkür ederiz. Alan el ile veren el arasında köprü olmaya devam edeceğiz” dedi.