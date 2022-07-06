İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları Kızılay'dan

Yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine vekaletle keseceği kurbanları ulaştırmayı hedefleyen Türk Kızılayı Silivri Şubesi, bayram öncesinde de ihtiyaç sahiplerini dağıtılmak üzere Silivri Belediyesi'ne 26 bin parça bayramlık kıyafet kolilerini teslim etti.

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  • 06.07.2022 23:33
  • Güncelleme: 06.07.2022 23:34
İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları Kızılay'dan
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Kızılay, yurt içi ve yurt dışında toplam 4 Milyon kişiye ulaşmak için kurban hazırlıklarını tamamladı. Kurban Modeli sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için faaliyetlerini titizlikle yürüten Kızılay, bu bayramda da kıyafet yardımları ile ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

İhtiyaç sahibi çocukların bayramlıkları Kızılay'dan
Türk Kızılayı Silivri Şubesi Başkanı Emrah Aydın, “Kurban Bayramı’nda çocukların yüzlerini güldürebilmek adına Silivri Belediyemize 26 bin parça kıyafet teslim ettik. Bu hayra vesile olan kıymetli bağışçımız LC Waikiki'ye çok teşekkür ederiz. Alan el ile veren el arasında köprü olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Yusuf Eker
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