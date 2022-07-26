İnebolu Kaymakamlığı’ndan skandal karar!

Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada: “Kısırlaştırma hizmeti vermeyen belediyenin sorumsuzluğunu, hayvanları açlıkla ölüme terk ederek nüfuslarını kontrol altına almaya çalışarak taçlandırdıkları bir rezalete tanık oluyoruz”

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların beslenmesine İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 2 Nisan 2021'de yasak getirildi. 12 besleme odak noktası dışında hayvanların beslenmesinin yasaklandığı İnebolu'daki hayvanların son fotoğraflarını yayınlayan Hayvanları Koruma Vakfı; sahipsiz hayvanların içler acısı halini gözler önüne serdi.

Açlık ve hastalıkla mücadele eden hayvanların adeta ölüme terk edildiği İnebolu'da, belediye kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetlerini vermiyor. Hayvanseverler ve hayvan aktivistlerine göre bu kararlarla amaçlanan, sahipsiz hayvan nüfusunu "Açlıkla ölüme terk ederek kontrol altına almak”

Erman Paçalı: "Emsalsiz bir rezalete tanıklık ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, İnebolu'daki 77 köy ve 14 mahallede toplamda 12 besleme noktası olduğunu ve belediyenin belirlediği bu alanlar dışında hayvanları beslemenin yasak olduğunu söyledi. Paçalı açıklamasında "Kaymakamlık, besleme noktalarının belirlenmesi kararını pandemiyle birlikte aldı ve bu karar hâlâ yürürlükte. Bu noktalar dışında besleme yapanlar hakkında işlem başlatılıyor. Hayvanların durumu içler acısı. Bunun adı tedbir değil, katliamdır. Konuyla ilgili yetkili birçok kuruma başvuru yaptık; ama netice itibariyle henüz hiçbir kurumdan sağlıklı bir dönüş alamadık. Hem Kastamonu Valiliği'ne hem de İçişleri Bakanlığı'na yazılı bir şekilde müracaat ettik. Bizi en son geçen ay kaymakamlıktan aradılar ve kararı kaldırmayacağız dediler.”

"Hayvanlar perişan durumda"

"Durum ortada, hayvanlar perişan durumda. Kararın temelinde şu yatıyor: Belediye yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve hayvanları açlıkla ölüme terk ederek hayvan nüfusunu kontrol altına almaya çalışıyor. Ki bu Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmemiş bir rezalet."



Vakıf ise son olarak, 7 Temmuz 2022'de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na İnebolu Hıfsızsıhha Kurulu'nun 29 ve 35 numaralı kararlarının ivedilikle kaldırılması için başvurdu.