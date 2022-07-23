İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da Endonezya uyruklu D.I., böbreğini Endonezya uyruklu S.M.’ye 70 bin dolara sattı. İkili evli olduklarını beyan ederek İstanbul’da "Organ Nakli" yapan bir hastaneye sahte evraklarla başvuruda bulundu. Evrakların sahte olduğunun anlaşılması üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polisler operasyon düzenledi. Operasyonda, evli olmadıkları anlaşılan S.M. ve D.I. ile birlikte onlara aracılık ettiği tespit edilen yine Endonezya uyruklu A.A. da gözaltına alındı. Sahte evrakları, A.A. tarafından hazırlandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ve D.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.