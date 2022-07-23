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İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu: 3 gözaltı

Yabancı uyruklu bir kişi 70 bin dolar karşılığında bir kişiye böbreğini sattı. Sahte belgelerle hastaneye başvuru yapan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu: 3 gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da Endonezya uyruklu D.I., böbreğini Endonezya uyruklu S.M.’ye 70 bin dolara sattı. İkili evli olduklarını beyan ederek İstanbul’da "Organ Nakli" yapan bir hastaneye sahte evraklarla başvuruda bulundu. Evrakların sahte olduğunun anlaşılması üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen polisler operasyon düzenledi. Operasyonda, evli olmadıkları anlaşılan S.M. ve D.I. ile birlikte onlara aracılık ettiği tespit edilen yine Endonezya uyruklu A.A. da gözaltına alındı. Sahte evrakları, A.A. tarafından hazırlandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ve D.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA
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