İstanbul'da öğlen saatlerinde gök gürültülü yağış uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerden başlayarak gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülmesi bekleniyor. AKOM'dan yapılan uyarıda, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği ani baskınlara karşı dikkatli olunması istendi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 10.06.2022 10:46
  • Güncelleme: 10.06.2022 11:44
İstanbul'da öğlen saatlerinde gök gürültülü yağış uyarısı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan duyuruda meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren (14.00) Silivri ve Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerden başlayarak il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı aktarıldı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde önümüzdeki hafta ortasına kadar Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması beklendiği kaydedilen uyarıda, “Sıcaklıkların bu geceden itibaren hızla 4-7 derece birden azalarak Pazar gününe kadar 22 dereceler civarına gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 13 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece altında, 17-24 Haziran tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor” denildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı

O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

DAHA FAZLA
Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek