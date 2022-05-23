İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 6 Nisan’daki toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 6 Nisan’daki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından AK parti ve MHP Meclis üyeleri söz konusu zammın öğrencilere yönelik uygulanmaması için teklifte bulunmuştu. Yapılan oylamada oy AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla bu talep kabul edilmişti.

Kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesinin ardından bugün görülen mecliste ısrar kararla yeniden kabul edildi.

Öte yandan, alınan yeni kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemeye götürülebileceği ancak ısrar karar olması nedeniyle mecliste yeniden gündeme gelemeyeceği öğrenildi.