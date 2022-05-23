İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Nisan'daki toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 23.05.2022 17:04
  • Güncelleme: 23.05.2022 17:23
İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 6 Nisan’daki toplantısında toplu taşımaya yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilerle ilgili kısmı geri çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 6 Nisan’daki toplantısında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından AK parti ve MHP Meclis üyeleri söz konusu zammın öğrencilere yönelik uygulanmaması için teklifte bulunmuştu. Yapılan oylamada oy AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla bu talep kabul edilmişti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesinin ardından bugün görülen mecliste ısrar kararla yeniden kabul edildi.

Öte yandan, alınan yeni kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemeye götürülebileceği ancak ısrar karar olması nedeniyle mecliste yeniden gündeme gelemeyeceği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

2
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

3
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

4
İstismarcı katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

5
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

6
Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

DAHA FAZLA
Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'