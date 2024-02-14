İstanbul'dan Sevgililer Günü manzaraları

İstanbul Nişantaşı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde renkli görüntülere sahne oldu. Sevgilisine çiçek alanlar, gül buketleri ile gezenler ve balon satıcılarının oluşturduğu atmosfer, Sevgililer Günü heyecanının fotoğraflarını oluşturdu.

İstanbul’da Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyenler Nişantaşı’nda renkli ve romantik görüntülere sahne oldu. Özellikle baloncuların gökyüzüne uzanan balonları, vatandaşların ilgi odağı olurken bazı vatandaşlar, bu renkli anları fotoğrafladı. Öte yandan Nişantaşı’nda Sevgililer Günü’nü kutlamak isteyen bazı vatandaşlar, ellerinde çiçeklerle sokakları gezerek romantik görüntüler oluşturdu.

“Sevgililer Günü için fazladan balon aldık hepsini satmayı düşünüyoruz”

Sevgililer Günü’nde Nişantaşı’nda balon satan baloncu Gürkan Çilingir, “Sevgililer günü için fazladan balon aldık. Hepsini satmayı düşünüyoruz. Şu anda pek talep yok ama bekliyoruz. Nişantaşı’nda görsel bir şölen oluşturmak bizim için çok güzel. Balonların fiyatları 150 TL. Fiyatlar hep aynı. Eğer hepsini satarsak erkenden evimize gitmiş oluruz. Bir balondan ortalama 70 TL kazanıyoruz. 100 TL’ye ver diyen olursa mecbur veriyoruz” dedi.