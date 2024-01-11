Jandarma sokak hayvanlarının yanında
Balıkesir'de Jandarma ekipleri il genelinde 339 personelin katılımı ile olumsuz hava şartlarında aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Balıkesir’de Jandarma ekipleri il genelinde 339 personelin katılımı ile olumsuz hava şartlarında aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkesir İl genelinde sorumluluk bölgesinde yaşayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulamayan can dostlarımız olan sokak hayvanlarını beslemedi. Balıkesir il genelinde 339 personelin katılımı ile bin 50’si köpek ve 730’u kedi olmak üzeri bin 780 sokak hayvanı beslenmesi yapıldı.