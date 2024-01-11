Balıkesir'de Okul Sporları müsabakaları devam ediyor

Balıkesir’de 2023-2024 Eğitim-Öğretim sezonu Okul Sporları faaliyetleri çeşitli branşlarda İl Birincilikleri ve Grup Birincilikleri ile devam ediyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları müsabakalarında merkez ve tüm ilçelerdeki okul takımları farklı kategori ve branşlarda İl Birinciliği için mücadele ediyor.

Okul Sporları İl Birinciliği birinci dönem müsabakaları Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler kategorilerinde; Atletizm, Basketbol, Bilek Güreşi, Eskrim, Floor Curling, Futbol, Futsal, Güreş, Hentbol, Judo, Karate, Kick-Bock, Kros, Masa Tenisi, Spor Tırmanışı, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme branşlarında müsabakalar gerçekleştiriliyor. Farklı branşlarda tamamlanan müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni ile başarılı sporculara madalyaları, takımlara ise kupaları verildi.

Farklı branşlarda devam eden karşılaşmalarda ise Takım ve Ferdi olarak Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler kategorilerinde sporcular başarılı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. 12-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakalarıyla ise Türkiye Birinciliği yarışmalarında mücadele edecek takımlar belli olacak.

Okul Sporları İl Birinciliği ve Grup Birinciliği müsabakalarına sporcuların katılımının yoğun olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Düzenlenen faaliyetler ile daha fazla öğrenciyi spor branşlarıyla buluşturmak ve okul spor faaliyetlerine katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizin, sporun her alanında başarılı olmaları ve gelecekte ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil etmeleri için tüm tesislerimiz ve imkanlarımızla yanlarında olmaya devam ediyoruz. İl ve Grup Birinciliğine katılım gösteren öğretmenlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize teşekkür ederim. İlimizi Grup, Yarı Final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında temsil edecek takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.