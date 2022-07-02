Jandarmadan kaçakçılara darbe

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 milyon 317 bin 560 bandrolsüz makaron ve 122 bin 415 kilo tütün ele geçirildi.

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  • 02.07.2022 10:06
  • Güncelleme: 02.07.2022 13:59
Jandarmadan kaçakçılara darbe
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kocaeli’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 milyon 317 bin 560 bandrolsüz makaron ve 122 bin 415 kilo tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı. Kocaeli’ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. İhbar üzerine şüpheli şahısların araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 253 bin 620 bandrolsüz boş makaron, 63 bin 940 dolu makaron ve 122 bin 415 kilo içi kıyılmış tütün ele geçirildi.

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İHA

Editör
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