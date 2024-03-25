Kablosuz kulaklığı böyle çaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işletmeden kablosuz kulaklık çalan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablosuz kulaklığı böyle çaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir işletmeden kablosuz kulaklık çalan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma ilçesi Haydar Çavuş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir işletmede hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı, işletmeden 1 adet kablosuz kulaklık çalınması üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından incelenen kamera görüntüleri sonucunda olayı gerçekleştirenin B.G. (51) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

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4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kesinleşmiş hapis cezası olduğu da anlaşılan şüpheli B.G. ikamet ettiği adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.