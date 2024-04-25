Kadavra köpekleri ormanda Korhan Berzeg'e ait iz arıyor

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen çalışmalar bugün de sürüyor. Kadavra köpekleri ormanda Berzeg’e ait başka izler ararken, ünlü ekonomiste ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ise ileri teşhis için İstanbul Adli Tıb Kurumu’na gönderildi.

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg’e (83) ait olma ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, bölgede Berzeg’e ait başka izler bulabilmek için arama çalışmalarına devam ediyor. Armutlu Mahallesi Fındıklıderesi mevkii ile Turplu ve Gelgeç Mahallesi’nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından iz bulma ve kadavra köpekleri ile ormanlık alan didik didik aranıyor. Çalışmalarda son olarak Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu. Detaylı inceleme için bulunan kemik parçaları ve diğer materyaller, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne, oradan da ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kızının DNA’sı olayı çözecek

Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, ünlü Ekonomist Korhan Berzeg’in İngiltere’de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Dün öğle saatlerinde Türkiye’ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Öte yandan Berzeg’in diğer kızı Sibel Berzeg’in de Amerika’da yaşadığı ve haberi alır almaz Türkiye’ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.