Kale Arge Motorları, Türk Seyir Füzelerine güç veriyor

Kale Arge tarafından üretilen motorlar, Türk seyir füzeleri olan SOM, Atmaca ve Çakır’a güç veriyor.

2013 yılında kurulan, Kale Holding’in bir teknik grup şirketi olan Kale Arge yerli füzeleri için geliştirdiği motorlara ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda motorların üretim süreçlerine dair detaylı bilgiler paylaşıldı. Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk özgün Turbojet Motoru olan KTJ-3200, 330 mm çap, 50 kg ağırlığa sahip. Motor 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. Yüksek teknolojiye sahip KTJ-3200, iki farklı varyantı ile yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca Füzelerine güç veriyor.

TSK ihtiyaçlarını karşılamak için seri üretime geçen KTJ-3200 Turbojet Motorun uçuş testleri başarıyla sürüyor. KTJ-3200’den alınan bilgi birikimi ve tecrübeyle, Kale Arge farklı Turbojet Motorlar da geliştiriyor. Bunlardan ilki KTJ-1750, 200 mm çap ve 22 kg ağırlığıyla 1750 newtona kadar itki üretebiliyor. Bu motorun dünya çapında, kendi sınıfındaki en yüksek itki / ağırlık oranına sahip motorlardan biri olduğu belirtiliyor. KTJ-1750 hafif seyir füzeleri ve jet motorlu insansız hava araçları için itki sistemi çözümü olarak öne çıkıyor. Halihazırda bir özgün yerli seyir füzesi olan Çakır’a güç veriyor. Mayıs 2023’te Çakır ile ilk uçuş testlerine başladı. Bir başka uçuş testi Mart 2024’te başarıyla gerçekleştirildi. KTJ-1750’ye yönelik üretim ve teslimatlar devam ediyor.

“Geliştirme ve seri üretim çalışmalarını tamamen yerli sürdürüyor”

Kale Arge’nin tasarladığı KTJ-3700 motoru ise yer testlerine devam ediyor ve Türkiye’nin yeni seyir füzelerinden Kara Atmaca’ya güç verecek şekilde uçuş testlerine hazırlanıyor. 2024 ikinci çeyrek başlarında uçuş testi yapılması planlanıyor. Kale Arge tüm bu geliştirme ve seri üretim çalışmalarını, başta kardeş şirketi Kale Havacılık’ın üretim desteğiyle, tamamen yerli olarak sürdürüyor. Yurtdışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor. Bu açıdan Kale motorları, entegre edildikleri hava araçlarına herhangi bir yurtdışı ülkeden izin alınmaksızın “ihraç edilebilir” bir hüviyet kazandırıyor.

“Motorların yakın zamanda farklı ülkelere ihraç edilebileceği öngörülüyor”

2024 ilk çeyreği itibariyle toplamda 200’ü mühendis yaklaşık 250 kişilik bir ekibe sahip olan Kale Arge şirketi 2022 ve 2023’te yüzde 100 büyümüş durumda. Yerleşkesini ve altyapısını, teknik olanaklarını, yetkinliklerini, teknolojisini sürekli geliştirme vizyonuyla hareket ediyor. Şirketin kendine ait bir Jet Motor Geliştirme ve Test Merkezi bulunuyor. Bu merkezde Türkiye’nin ilk ve tek İrtifa Test Sistemi başta olmak üzere birçok geliştirme ve test altyapısı bulunuyor. Bu sistemlerin etkin kullanımıyla, Kale motorlarının farklı irtifa ve hız şartlarındaki performans haritaları çıkarılabiliyor ve hava araçlarının kullanımına yönelik performans kodları üretilebiliyor. Katma değeri çok yüksek olan bu motorların yakın zamanda farklı ülkelere ihraç edilebileceği öngörülüyor.