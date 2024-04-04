Karagöz Müzesi'nin minik konukları

Karagöz Müzesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, hayal perdesinin iki ünlü kahramanını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Karagöz Müzesi'nin minik konukları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Karagöz Müzesi’ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, hayal perdesinin iki ünlü kahramanını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bursa Çekirge’deki Karagöz Müzesi’ne bir kültür gezisi düzenledi. Hayal perdesinin efsanevi kahramanları Karagöz ve Hacıvat’ın yanı sıra diğer karakterleri de yakından görüp tanıma fırsatı bulan minikler, gezi boyunca çok eğlendi. Çocukların yaşadığı mutluluk ise gözlerinden okundu

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb