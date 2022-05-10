Kavaklı, Seymen maçında galip çıkmadı 3-3

Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmadan galip çıkmadı. Adeta gol düellosu şeklinde geçen müsabaka karşılıklı atılan gollerle 3-3 sona erdi. Kavaklıspor, 7. dakikada Ufuk Hendek’in golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole Seymenköyspor, 30. dakikada Anıl Can Akın ile cevap verdi 1-1. Kavaklıspor’un golcü oyuncusu Ufuk Hendek, 39. dakikada takımını bir kez daha üstün duruma taşıdı 2-1. İlk 45 dakikada Kavaklıspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan taraf Seymenköyspor oldu. 51. dakikada Berkay Mağunacı ile 2-2’lik beraberliği yakalayan Seymenköyspor, maçı bırakmaya niyetli olmadığını gösterdi. Kavaklıspor, 61. dakikada Mertcan Gebeş ile bir kez daha öne geçmenin sevincini yaşadı 3-2. Maçın bu skorla biteceği beklenirken 90+2. dakikada Anıl Can Akın ile bir kez daha beraberlik sayısını bulan Seymenköyspor, skoru 3-3’e getirmenin sevincini yaşadı. Seymenköyspor, 90+4. dakikada Berkay Mağunacı’nın gördüğü kırmızı kartla müsabakayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.