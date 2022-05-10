Kavaklı, Seymen maçında galip çıkmadı 3-3
İkinci Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Kavaklıspor ile Seymenköyspor, Kavaklıspor'un cezasından dolayı Güzelce Turgay Şeren Stadında karşı karşıya geldi.
Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmadan galip çıkmadı. Adeta gol düellosu şeklinde geçen müsabaka karşılıklı atılan gollerle 3-3 sona erdi. Kavaklıspor, 7. dakikada Ufuk Hendek’in golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole Seymenköyspor, 30. dakikada Anıl Can Akın ile cevap verdi 1-1. Kavaklıspor’un golcü oyuncusu Ufuk Hendek, 39. dakikada takımını bir kez daha üstün duruma taşıdı 2-1. İlk 45 dakikada Kavaklıspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya golle başlayan taraf Seymenköyspor oldu. 51. dakikada Berkay Mağunacı ile 2-2’lik beraberliği yakalayan Seymenköyspor, maçı bırakmaya niyetli olmadığını gösterdi. Kavaklıspor, 61. dakikada Mertcan Gebeş ile bir kez daha öne geçmenin sevincini yaşadı 3-2. Maçın bu skorla biteceği beklenirken 90+2. dakikada Anıl Can Akın ile bir kez daha beraberlik sayısını bulan Seymenköyspor, skoru 3-3’e getirmenin sevincini yaşadı. Seymenköyspor, 90+4. dakikada Berkay Mağunacı’nın gördüğü kırmızı kartla müsabakayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.