Kavaklı, Seymen maçında galip çıkmadı 3-3

İkinci Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Kavaklıspor ile Seymenköyspor, Kavaklıspor'un cezasından dolayı Güzelce Turgay Şeren Stadında karşı karşıya geldi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 10.05.2022 15:02
  • Güncelleme: 10.05.2022 15:02
Kavaklı, Seymen maçında galip çıkmadı 3-3
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmadan galip çıkmadı. Adeta gol düellosu şeklinde geçen müsabaka karşılıklı atılan gollerle 3-3 sona erdi. Kavaklıspor, 7. dakikada Ufuk Hendek’in golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole Seymenköyspor, 30. dakikada Anıl Can Akın ile cevap verdi 1-1. Kavaklıspor’un golcü oyuncusu Ufuk Hendek, 39. dakikada takımını bir kez daha üstün duruma taşıdı 2-1. İlk 45 dakikada Kavaklıspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya golle başlayan taraf Seymenköyspor oldu. 51. dakikada Berkay Mağunacı ile 2-2’lik beraberliği yakalayan Seymenköyspor, maçı bırakmaya niyetli olmadığını gösterdi. Kavaklıspor, 61. dakikada Mertcan Gebeş ile bir kez daha öne geçmenin sevincini yaşadı 3-2. Maçın bu skorla biteceği beklenirken 90+2. dakikada Anıl Can Akın ile bir kez daha beraberlik sayısını bulan Seymenköyspor, skoru 3-3’e getirmenin sevincini yaşadı. Seymenköyspor, 90+4. dakikada Berkay Mağunacı’nın gördüğü kırmızı kartla müsabakayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

2
İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

3
Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

4
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

6
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

DAHA FAZLA
MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti