Kayakoparan 'Anneler Günü Kutlu Olsun'

DYP İstanbul il teşkilat başkanı ve Silivri ilçe başkanı Fatma Kayakoparan, yazılı olarak yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; Bu gün çok özel bir gün… Anneler günü.. Aslında her gün bir anneler günü ama yine de bugünü anmak, her günün bir Anneler günü olduğunu idrak etmek, 8 Mayıs Anneler Gününde de annemize bir demet çiçek armağan ederek, bir güzel sözcükle yanağından öperek onu çok mutlu etmeliyiz.

Şimdi, tüm annelere seslenmek istiyorum.

Biz, çocuklar olarak her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla durduk. Çünkü sen bizi bizden çok daha iyi tanıyansın, bilensin. Bize sarıldığın zaman tüm dertlerimizi yok edensin. Sen ey aziz kadın, sevgili annemiz “Anneler Günü’n kutlu olsun.