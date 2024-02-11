Kayserispor ile Beşiktaş 46. randevuda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor ile ligde 46. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Kayseri Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılar ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 28 puanla 13. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 46. randevu

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig’de 45 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 8 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 74 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 43 gol attı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kartal son 7 maçta rakibine puan vermedi

Beşiktaş, Kayserispor ile Süper Lig’de karşılaştığı son 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak rakibine puan vermedi. Kayserispor, rakibini en son 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 3-1’lik skor ile yenmişti. Bu süreçte siyah-beyazlılar 17 gol kaydederken, kalesinde de 6 gol gördü. Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı son 3 müsabakadan da mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu maçı kaybetmesi halinde rakibine karşı sahasında en uzun seriyi yaşayacak.

Fernando Santos siftah peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 kez deplasmanda maç yapan Santos, Pendikspor’a 4-0, Sivasspor’a da 1-0 kaybetti. Fernando Santos’un öğrencileri, söz konusu müsabakalarda gol atamadı.

Beşiktaş’ta 6 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Kayserispor maçı öncesi Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Süper Lig’de bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kayserispor 10 maçtır kazanamıyor

Kayserispor, 9’u Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 müsabakada galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte Süper Lig’de karşılaştığı Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor’a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.