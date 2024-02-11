Başkan Bakkalcıoğlu, THM koro şefi ve koro başkanları ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun Şefi Mehmet Uysal ve koro başkanları ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi THM Korosu yöneticileri, Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette Mart ayında yapılması planlanan ve çeşitli yörelere ait türkülerden oluşacak ’Diyardan Diyara’ adlı konser programı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu görüşmenin sonunda misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.