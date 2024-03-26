Kırklareli'nde 111 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 111 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli gözaltına aldı.

Kırklareli'nde 111 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 111 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptığı uygulamalarda 111 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu.