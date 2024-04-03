Kız Futbol Takımı Türkiye yarı finalinde oynayacak
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Bölge Grup Müsabakalarında Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı yarı finale çıkmaya hak kazandı.
Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Bölge Grup Müsabakalarında Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı yarı finale çıkmaya hak kazandı.
Okul Sporları 2023-2024 faaliyet programında yer alan Okul Sporları Bölge Grup Müsabakalarının bir ayağı Bilecik’te düzenlendi. Bilecik Kolej Kız Futbol Takımı sporcularından oluşan Murat Hüdavendigar Ortaokulu çıktıkları müsabakalarda Eskişehir, Manisa, Turgutlu, Afyon’un bulunduğu gruptan 4’te 4 yaparak Türkiye’nin en iyi 12 takımı arasına adını yazdırdı.
Türkiye yarı finalleri ise 18-21 Nisan tarihleri arası Çanakkale’de oynanacağı açıklandı.