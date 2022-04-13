Kızılay'dan 90 erzak kolisi
Kızılay Silivri Şubesi, 90 erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Kızılay Silivri Şubesi, Gümüşyaka, Değirmenköy, Çantaköy, Ortaköy, Kavaklı Mahallelerinde 90 erzak kolisi ve kıyma konservesini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.
Kızılay Silivri Şube yönetimi, katılım sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ederek, “Bu Ramazan'da da fitre, zekat ve bağışlarınızı dilediğiniz yerden Kızılay'a kolayca yapabilirsiniz, iyilik yerini bulsun.” dedi.
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