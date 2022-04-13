Kızılay'dan 90 erzak kolisi

Kızılay Silivri Şubesi, 90 erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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  • 13.04.2022 22:03
  • Güncelleme: 13.04.2022 22:03
Kızılay'dan 90 erzak kolisi
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Kızılay Silivri Şubesi, Gümüşyaka, Değirmenköy, Çantaköy, Ortaköy, Kavaklı Mahallelerinde 90 erzak kolisi ve kıyma konservesini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Kızılay Silivri Şube yönetimi, katılım sağlayan tüm gönüllülere teşekkür ederek, “Bu Ramazan'da da fitre, zekat ve bağışlarınızı dilediğiniz yerden Kızılay'a kolayca yapabilirsiniz, iyilik yerini bulsun.” dedi.

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