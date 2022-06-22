Klimalardaki yüz felci riskine dikkat

Klimalara bağlı yapay ve ani serinlemenin zararları hakkında açıklamalarda bulunan Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, 'Kış aylarında soğuk ile görüldüğü düşünülen yüz felci, yazın klimaların yoğun ve yanlış kullanımı nedeniyle de görülebilir. Yazın bunaltan sıcaklar ile birlikte kendimizi klimanın serinliğine bırakırken aslında yüz felcine merhaba diyoruz' ifadelerini kullandı.

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  • 22.06.2022 09:39
  • Güncelleme: 22.06.2022 10:04
Klimalardaki yüz felci riskine dikkat
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte klima ile serinlemeye olan ihtiyaç artış gösteriyor. Yüz sinirlerinin beyinden çıkıp yüze gelirken dar bir kanaldan geçerek yüz kaslarına doğru dağıldığını belirten Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, “Yüz felci, günlük hayatta en çok soğuğa maruziyet ile sinir etrafında oluşan ödem ve enflamasyon sonucu sinirin kanalda sıkışması ile oluşur. Kış aylarında soğuk ile görüldüğü düşünülen yüz felci, yazın klimaların yoğun ve yanlış kullanımı nedeniyle de görülebilir. Yazın bunaltan sıcaklar ile birlikte kendimizi klimanın serinliğine bırakırken aslında yüz felcine merhaba diyoruz” şeklinde konuştu.

“Klima sıcaklığı 24-26 derece olarak ayarlanmalı”

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Klima kaynaklı yaşanan yüz felcinden korunmak için uyarılarda bulunan Uzun, “Ani ısı değişimi yaşadığımızda klima karşısında vakit geçirmekten ve yüzün terli olduğu durumlarda yüze direkt klimanın gelmesinden kaçınmalıyız. Hava sıcaklığı 35 derece olduğunda ve klima oda sıcaklığı 18 dereceye ayarlandığında ani ısı değişimine maruz kalırız. Klima sıcaklığının ideal oda sıcaklığı olan 24-26 derece olarak ayarlanması önerilmektedir” dedi.

“Araç içi klimalara dikkat”

“Ev ve iş yerlerindeki klimaların oturduğumuz alana dik bir şekilde gelmemesi için klimanın konumunun doğru ayarlanmasına dikkat edilmeli” diyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’ndan Uzman Fizyoterapist Elif Uzun, “Araç içi klimalarda da fanın üfleme yönünün direkt yüzümüze gelmeyecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Gidilen sosyal mekânlarda klimanın konumu değiştiremeyeceğimiz için kişiler kendi oturma konumlarını klimaya göre ayarlamalı” diye konuştu.

İHA

Editör
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