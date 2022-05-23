‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İBB Meclisi Mayıs Ayı 3. Oturumu İSKİ Genel Kurul Toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, son üç yılda 14 adet kongre yapıldığını ancak su tarifesi sorununun çözülemediğine dikkat çekti. Gümüşyaka’da yaşanan deniz kirliliği ve köylüye indirimli su verilmesi konularına da değinen Bakan Yılmaz, “Beşiktaş’ta, Moda’da yüzme havuzunu dolduran suyla, köylünün ineğini, sebzesini suladığı su aynı fiyata satılamaz. Bu insani değil, vicdani değil, ahlaki değil.” dedi.

“BÜTÜN GENEL KURULLARDA İSKİ’NİN GÜNDEMİ ZAM OLDU”

Başkan Yılmaz, konuşmasında şu mesajları verdi: “İSKİ yapmış olduğu yatırımlarla İBB’nin markalaşmış ve gözde bir kurumu. İstanbul Belediyesi, 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi statüsü kazandı ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak hizmet ağı bir hayli genişledi. Ondan sonraki süreçlerde bir dönem İSKİ, yolsuzluklarla ve bir dönem de rahmetli Levent Kırca’nın skeçlerinde su kesintileri ile gündem oldu. Ondan sonraki dönemlerde İSKİ dev kolektörler, dere ıslahları, ileri biyolojik arıtma tesisleri ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir kurum. Üzülerek ifade ediyorum ki 3 yıldır artık İSKİ’nin olağan ve olağanüstü toplantılarına katılmaktan ben yoruldum ve sıkıldım. 3 yılda 7 olağan, 7’de olağanüstü kongre yapmışız. İSKİ 3 yıldır zam ve su tarifesi ile anılır oldu. İSKİ’nin gündemi zam, zam, zam oldu. İstanbul’daki suyun pahalı mı ucuz mu olduğuna bir türlü karar vermediler. Seçimlerden önceki vaatlerinde; ‘İSKİ suyu çok pahalı kullanıyor, suyun ucuzlaması lazım, su indirimi’ dediler. Maliyetler yüksel değilken, arkasından da yine zamla geldiler. Güncel enflasyon oranları ile sürdürülebilirlik açısından tabi ki İSKİ’nin zam yapması olağan. Ben İSKİ’nin faizle borç almasını, kredi kullanmasını onaylamıyorum. Toplantılarda da bunu ifade ettim. İSKİ kendi öz kaynakları ile gelirleri ile artı vermeli ya da İBB, İSKİ’ye kaynak aktararak İSKİ’nin borçlanmasının önüne geçmeli.”

“GÜMÜŞYAKA’DA YATAY DELGİ 2,5 YILDIR BİTMİYOR”

Konuşmasında Gümüşyaka’daki deniz kirliliğine de değinen Başkan Yılmaz, “İstanbul’da 44 sahil şeridi olan Silivri ilçesinde denizden alınan raporlarda kirli çıkan tek yer Gümüşyaka. Gümüşyaka’da denize girilemez raporları geliyor. Nedeni ise; Gümüşyaka’daki yazlık alanlarda kanalizasyonların oluk oluk hiçbir arıtmadan geçirilmeden Marmara Denizine bırakılması. Onun için hızlı bir şekilde Çanta İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinin ihalesinin yapıldığını biliyorum. Ama Gümüşyaka’daki yatay delgi aynı olağanüstü kurullar gibi 2,5 yıldır bitmiyor. Gümüşyaka’daki kanalizasyonlar Silivri’den Marmara Denizine dökülmeye devam ediyor.” dedi.

“OCAK, ŞUBAT VE MART AYI FATURALARI MAHSUP EDİLSİN!”

Kırsal mahallelerde su fiyatlarının indirimli kullanılması konusunu bir kez daha İSKİ Genel Kurulu’na taşıyan Başkan Yılmaz, “İstanbul’un kırsalında halen köy hayatı yaşayan, eken, biçen, üreten, tarımla, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin su tarifeleri konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu konu son derece önemli. Bizim kırsala, köylere gözlerimizi kapamaya, kulaklarımızı tıkamaya lüksümüz yok. TBMM’de yapılan yasal düzenleme ile 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere Kırsal Mahalle olarak ilan edilen her köyün indirimli sudan faydalanmasının önü açılmıştı. Biz de buna sevinmiş ve 2019 Kasım ayı ile ilgili geriye dönük su paralarının nasıl tahsil edileceğini düşünürken, 2022 Ocak ayındaki İSKİ Genel Kurulunda su tarifeleri görüşüldü ve o mecliste su zammını beğenmeyen İBB Başkanının indirimi veto edip meclise iade ederek yürürlüğe sokmaması nedeniyle Ocak, Şubat, Mart ayında yine kırsal mahalleler pahalı su kullandı. Ocak, Şubat, Mart ayında ineğini, marulunu, havucunu sulayan köylüye İSKİ olarak yasaya rağmen pahalı su sattık. Neden? İBB Başkanının veto etmesi ve keyfi nedeniyle. Yüce meclisimize düşen görev Ocak, Şubat, Mart ayında kırsal mahallerimize pahalı sattığımız su faturalarını mahsup etmek, çiftçiye, hayvancıya iade etmektir. Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor? Silivri’nin, Çatalca’nın, Şile’nin köylerine gittiğiniz zaman ne söyleyeceksiniz? Bir karar alalım hep beraber oy birliği ile geçsin. Köylü de ucuz suyunu geri alsın. Beşiktaş’ta, Moda’da yüzme havuzunu dolduran suyla, köylünün ineğini, sebzesini suladığı su aynı fiyata satılamaz. Bu insani değil, vicdani değil, ahlaki değil. Cumhur İttifakı’nın teklif ettiği her ne varsa ret mi demek zorundasınız.” ifadelerine yer verdi.

