Koyuncuoğlu, Silivrispor'un başarıları bizi gururlandırıyor

Hafta sonu 1922 Konyaspor'u 2-0 ile geçen Silivrispor'da keyifler yerinde. Geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Orçun Koyuncuoğlu yaptığı açıklamasında; “Silivrispor'umuzun ligdeki çıkışından mutluluk duymaktayım. Bizleri bu mutluluğu yaşatan tüm ekibi ve kulüp yönetimini tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. İlçemizin en büyük marka değerine hep birlikte destek olunmasını Silivrispor sevdalılarından, STK temsilcilerinden, İş adamlarından bekliyoruz. Silivrispor Hepimizin” dedi.

ENGİN AKIN