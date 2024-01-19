KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu yayımladı.

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağını bildirdi. Adayların tercihlerini 19-25 Ocak tarihleri arasında yapabileceği belirtilen açıklamada, “Tercih işlemleri, 19 Ocak tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan alan KPSS-2024/3 tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin ’https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.

Adaylar, KPSS-2024/3 tercih kılavuzuna ÖSYM tarafından açıklanan internet adresinden erişebilecek.