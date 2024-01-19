KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu yayımladı.

KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu yayımladı.

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağını bildirdi. Adayların tercihlerini 19-25 Ocak tarihleri arasında yapabileceği belirtilen açıklamada, “Tercih işlemleri, 19 Ocak tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan alan KPSS-2024/3 tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin ’https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.

Adaylar, KPSS-2024/3 tercih kılavuzuna ÖSYM tarafından açıklanan internet adresinden erişebilecek.