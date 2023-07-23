KPSS ikinci oturumu sona erdi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri sınavı sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ve saat 14.45’de başlayan Eğitim Bilimleri sınavı sona erdi. Adaylar, Eğitim Bilimleri oturumunda 100 dakika içerisinde 80 soruya yanıt verdi. Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarını tamamlayan adaylar, 29 ve 30 Temmuz’da Alan Bilgisi sınavlarına girecek. KPSS Öğretmenlik Aday Bilgisi sınavı ise 6 Ağustos’ta gerçekleşecek.

“Çalışan her zaman yapar”

Eğitim Bilimleri sınavının iyi geçtiğini ifade eden aday Murat Ateşer, “Çalışana her şey kolay aslında. Bir şekilde hallettik. Benim bildiğim konuydu zaten. Bu benim ilk girişim. Ben geçen senenin denemelerini çözmüştüm. Geçen senenin denemelerine göre orta zorlukta. Çalışan her zaman yapar” ifadelerini kullandı.

“Genel hatlarıyla yani tüm çalışanlar başaracaktır diye düşünüyorum”

Sınavın çalışana kolay olduğunu söyleyen Gülcan Macar, “Herkese başarılar diliyorum. Bir yılın emeği sonuçta bu. Sorular tabii ki zordu veya kolaydı. Genel hatlarıyla yani tüm çalışanlar başaracaktır diye düşünüyorum. Geçen sene ve ondan öncede girdim. Sürekli giriyorum” diye konuştu.

“Ben çok çalışamadım ama ona rağmen galiba bir şeyler yapabildim”

Aday Hilal Mısra Su Bayraktar ise sınavın zor olmadığını belirterek, “Çalışan yapar. Ben çok çalışamadım ama ona rağmen galiba bir şeyler yapabildim” dedi.